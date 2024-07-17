GKRY, Larnaka'da askeri üs kurma çalışmalarına başlıyor - Son Dakika
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GKRY, Larnaka'da askeri üs kurma çalışmalarına başlıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Larnaka kentindeki Mari bölgesine askeri gemilerin demirleyebileceği bir üs kurma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın da desteğiyle Larnaka yakınlarında bulunan Mari'de bir deniz üssü kurulması konusunda mutabakata varıldı. Palmas, üssün AB ve diğer dost ülkelerin gemilerinin faydalanabileceği bir üs olacağını belirtti.

17.07.2024 20:47
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Larnaka kentindeki Mari (Tatlısu) bölgesine askeri gemilerin demirleyebileceği bir üs kurma çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Rum basınında çıkan haberlere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Rum Savunma Bakanı Palmas ile görüşmesinde, Atina'nın teknik desteğinde Larnaka yakınlarında bulunan Mari'de bir deniz üssü kurulması ve Yunan askeri gemilerinin gelecekte burada konuşlanması konusunda mutabakata varıldı.

Konuyla ilgili çeşitli televizyon ve radyo kanallarında açıklamalarda bulunan Palmas, üsten "AB ve diğer dost ülkelerin gemilerinin" faydalanabileceğini, proje için teknik çalışmanın devam ettiğini söyledi.

Palmas, "Yunanistan'ın teknik desteğindeki üs inşası, AB ve ABD tarafından da olumlu karşılandı. Projeyi AB ile istişarede bulunularak yürütüyoruz. AB Komisyonu Üyesi Thierry Breton geçen hafta Lefkoşa'da yapılan toplantıda bu konuda olumlu tutum sergiledi." ifadesini kullandı.

Deniz üssünün yapımının zaman alacağını belirten Palmas, adanın jeopolitik açıdan değerinin yükseldiğini, bunun olumlu operasyonlar ve uluslararası misyonları destekleme becerisiyle pratikte de gösterilmesi gerektiğini savundu.

Rum gazeteleri deniz üssüyle ilgili Lefkoşa ve Atina'nın kasım ayında hükümetler arası görüşme yapacağını duyurdu.

Rum yönetimi, geçmişte finansmanının Fransa tarafından karşılanması şartı ile Paris'e aynı bölgede üs teklif etmiş ve yetkililerle görüşmeler yapmıştı.

Rumlar aynı bölgeye helikopter üssü kuruyor

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Larnaka yakınlarında kurmayı planladıkları deniz üssü ile ilgili Politis gazetesine verdiği demeçte de aynı bölgede bir helikopter üssünün yapılmakta olduğunu ifade etti.

Helikopter üssü hakkında detay veremeyeceğini belirten Palmas, Yunanistan ile varılan askeri mutabakatın ve projelerin GKRY'nin savunmasına katkı sağlayacağını savundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GKRY, Larnaka'da askeri üs kurma çalışmalarına başlıyor - Son Dakika

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