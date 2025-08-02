GMİS Grevi İptal Etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin başlatacakları grevi iptal ettiklerini bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, bağlı bulundukları TÜRK-İŞ konfederasyonun ve çeşitli sendikaların bağlı olduğu HAK-İŞ Konfederasyonun 600 bin işçiyi temsilen yürüttüğü kamu çerçeve protokolünde, hükümet adına masada bulunan TÜHİS'in verdiği son teklifin ardından 2 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'da kamu çerçeve protokolünün imza altına alınacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere aynı tarihte TTK ve MTA iş yerlerimizde greve başlayacaktık. Ancak kamu çerçeve protokolünün imza altına alınacağı sebebiyle, görüşmelerin daha sağlıklı yürütülmesi ve üyelerimizin menfaatleriyle sonuçlanabilmesi için GMİS ile TÜHİS arasında özel hakem heyetine başvuruda bulunularak grev iptal edilmiştir. Bu vesileyle işveren ve hükümet tarafıyla GMİS olarak masada yeniden diyaloğun ve uzlaşının yolu açılmış olup üyelerimizin kazanımları için mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Yarın tüm arkadaşlarımız iş yerlerinde çalışmalarına devam edecektir."

Açıklamada, kamu çerçeve protokolü imza altına alındıktan sonra kendi toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin de devam edeceği ve en kısa sürede imza altına alınacağı aktarılarak, GMİS olarak üyelerin hak ve menfaatlerini korumak için mücadelelerinin kararlılıkla süreceği kaydedildi.