Gökhan Günaydın'dan İmamoğlu'na Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatılmasına, "Savunmanın dokunulmazlığına ne oldu? TCK 128'e, ilgili Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına ne oldu?" diyerek tepki gösterdi.

Günaydın, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı ve yarın cezaevi Segbis odasında ifadeye çağrıldı. Peki sebep ne? 15.5 milyon oy alarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu ve aynı zamanda gözaltında tutulduğu 4 üncü gün olan 23 Mart 2025 sabahında tutuklanırken, iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' isnadıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrılıyor.

Soralım, savunmanın dokunulmazlığına ne oldu? TCK 128'e, ilgili Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarına ne oldu? Soruşturma-ifade-kovuşturma-ceza sarmalı içinde kaybolanlara sesleniyorum: Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar..."