Gölbaşı Belediye Başkanı Hemşehri Dernekleriyle Buluştu

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(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, il hemşehri derneği başkanları ile bir araya geldiği programda, "İnşallah hep birlikte Gölbaşı'mıza birbirimizi anlayarak, istişare ederek, ortak akılla hizmet edeceğiz. Karşılıklı konuşmak, fikir üretmek bizim vazgeçilmezimiz olacak" diye konuştu.

Başkan Odabaşı, ilçede faaliyet gösteren il hemşehri derneği başkanlarıyla kahvaltıda buluştu. Gölbaşı Ardahanlılar Derneği Başkanı Yücel Aktaş'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programında ilçenin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Programa katılan Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, il hemşehri derneklerinin önemine dikkati çekerek "Birlik beraberlik içinde Gölbaşı'nı yönetme isteğiniz, bir araya gelebilmeniz oldukça güzel bir şey. Derneklerimizin her türlü konuda çok güzel faaliyetleri var. Biz de sizlere gereken desteği vermeye hazırız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Odabaşı ise "Farklı görüşlerin, farklı düşüncelerin ilçemizde olması bizleri mutlu ediyor. Bu görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Yeter ki ilçemizin hayrına, objektif olarak düşüncelerinizi iletin. Aranızda yıllardır tanıdığımız arkadaşlarımız var. İnşallah hep birlikte Gölbaşı'mıza, birbirimizi anlayarak, istişare ederek, ortak akılla hizmet edeceğiz. Karşılıklı konuşmak, fikir üretmek, istişare etmek bizim vazgeçilmezimiz olacak" diye konuştu.