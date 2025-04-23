Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Koltuğunu Minik Öykü'ye Devretti - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Koltuğunu Minik Öykü'ye Devretti

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 23 Nisan’da makam koltuğunu Şehit Komando Mükremin Başaran İlkokulu öğrencisi Öykü Afra İnanlı’ya devretti.

23.04.2025 13:33  Güncelleme: 14:34
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 23 Nisan'da makam koltuğunu Şehit Komando Mükremin Başaran İlkokulu öğrencisi Öykü Afra İnanlı'ya devretti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi'nde anlamlı bir tören düzenlendi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, koltuğunu temsili olarak Şehit Komando Mükremin Başaran İlkokulu öğrencisi Öykü Afra İnanlı'ya devretti. Odabaşı, İnanlı'yı kapıda karşıladı, hediye takdiminde bulundu. İnanlı da Odabaşı'na yanında getirdiği hediyeyi verdi. Başkanlık koltuğuna oturan Öykü Afra İnanlı, belediye müdürlüklerini tek tek arayarak ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar verdi.

"Bayramı doya doya kutlayacağız, Atatürk'ün emaneti cumhuriyete sahip çıkacağız"

Yakup Odabaşı, Öykü Afra İnanlı'nın bayramını kutlarken, "Büyük Atatürk, 23 Nisan'da meclisi açarak halk iradesinin yani cumhuriyetin ateşini yakmıştır. Bu özel günü Ulu önder Atatürk çocuklara armağan etmiştir. Atatürk o kadar büyüktür ki dünyada ki tek çocuk bayramı hediye etmiştir. Büyük Atatürk'ün bir sözü vardır; 'Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız' Bizler de bu bayramı doya doya kutlayacağız, Atatürk'ün emaneti cumhuriyete sahip çıkacağız. Sizleri yetiştiren başta ailelerinize ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum" dedi.

Öykü Afra İnanlı da bu güzel bayramı kendilerine hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. Makamdaki renkli anlar, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

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Kaynak: ANKA

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