Gölbaşı Belediyesi Kültür Merkezi'nde El Sanatları Sergisi Açıldı

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Kızılçaşar Kültür Merkezi'nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerlerin ürünlerinin yer aldığı sergi ziyarete açıldı. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da Kültür Merkezi'nde açılan sergiyi ziyaret etti.

Gölbaşı Belediyesi Kızılçaşar Kültür Merkezi, yıl boyunca süren ücretsiz kursları sergiyle taçlandırdı. Bambu örücülüğünden iğne oyasına, takı tasarımından soğuk porselene kadar birçok el sanatında eğitim alan kursiyerlerin emekle, sabırla ve ustalıkla ortaya koyduğu ürünler, Kültür Merkezi'nde açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Odabaşı da sergiyi ziyaret etti

Odabaşı, sergiyi ziyaret ederek tüm stantları tek tek gezdi. Kursiyerlerle yakından ilgilenen Odabaşı, el emeği ürünlerin her birini ilgiyle inceledi. Kursiyerleri ve onları yetiştiren eğitmenleri tek tek tebrik eden Odabaşı, yetkililerden de bilgi aldı.

"24 farklı dalda ücretsiz kurslar veriyoruz"

Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursların, meslek edinme ve hobi geliştirme açısından önemli bir fırsat sunduğunun altını çizen Odabaşı, "Gölbaşı Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, vatandaşlarımızın hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlayacak projelere büyük önem veriyoruz. Kültür merkezlerimizde şu anda 24 farklı dalda ücretsiz kurslar veriyoruz. Bu kurslar sayesinde vatandaşlarımız hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyalleşerek kaliteli zaman geçiriyor. Bugün burada sergilenen her ürün, bu emeğin ve özverinin bir yansımasıdır" dedi.