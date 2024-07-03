Gölbaşı Belediyesi Parklarda Temizlik ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncel

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Parklardaki uzayan çimler biçilirken, çöpler ekipler tarafından toplanıyor.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir ortamda zaman geçirebilmeleri için park alanlarında kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları yapıyor. Çalışmalar sırasında çim biçme, ağaç budama, çiçek dikimi ve sulama gibi işlemler yürütülürken; üfleme makineleri, vakumlu süpürme araçları ve süpürgelerle de parklar temizleniyor.

"Bu alanların bakım ve temizliğine çok önem veriyoruz"

Başkan Yakup Odabaşı, çalışmalarla ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve temiz bir çevrede vakit geçirebilmeleri için ekiplerimiz her gün çalışma gerçekleştiriyor. Gece gündüz gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, vatandaşlarımız için nefes alma yeri olan, ailece vakit geçirdiği park ve bahçelerimizi pırıl pırıl yapıyoruz. Bu alanların bakım ve temizliğine çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızdan da park ve bahçelerimizi daha temiz tutmalarını rica ediyoruz. Biz daha temiz, daha yaşanabilir bir Gölbaşı için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu.