Goma\'da Sağlık Hizmetleri Genişliyor

GOMA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'da bulunan Ndosho Hastanesi, son yıllarda ülkenin doğusundaki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle otoparkına geçici çadırlar kurdu ve yatak kapasitesini yaklaşık 130'a çıkardı.
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