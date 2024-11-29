Google'a Kanada'dan Rekabet Davası

Güncel

Kanada Rekabet Kurumu, çevrim içi reklamcılıkta rekabete aykırı eylemlerde bulunduğu iddiasıyla Google'a dava açtığını bildirdi.

Kanada Rekabet Kurumu, Google'ın piyasadaki hakimiyetini korumak için reklam araçları arasında kurduğu bağlantının "yasa dışı olduğunu ve tekelleşmeye yol açtığını" ileri sürdü.

Google'ın çevrim içi rekabet yasasına uymadığını belirten Rekabet Kurumu, konuyu mahkemeye taşıdı.

Rekabet Kurumu, Google'ın piyasadaki hakimiyetinin diğer şirketlerin rekabet gücünü zayıflattığını, inovasyonu engellediğini, reklam maliyetlerini artırdığını ve yayıncı gelirlerini düşürdüğünü belirterek şirketin, iki reklam teknolojisi hizmetini de satmasını ve ceza ödemesini talep etti.

Rekabet Kurumu yetkililerinden Matthew Boswell, yaptığı yazılı açıklamada, Google'ın, kullanıcıları kendi reklam araçlarını kullanmaya ittiğini savunarak "(Google) Rakiplerini dışlayan ve rekabet sürecini bozan davranışlarda bulunmuş ve Kanada'daki çevrim içi reklamcılık alanındaki hakimiyetini kötüye kullanmıştır." dedi.

Öte yandan Google'ın küresel reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Dan Taylor, yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu'nun, "reklam almak ve reklam vermek isteyenlerin çok sayıda seçeneklerinin bulunduğunu göz ardı ettiğini" ifade ederek Google'ın bu iddialara karşı kendini savunmayı planladığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020'de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google'a antitröst davası açmıştı.

ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ağustosta Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli karara imza atmıştı.