Google Haritalar'da İsim Tartışması

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MEKSİKO, 12 Şubat (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da çekilen fotoğrafta, Google Haritalar ekranında "Meksika Körfezi" görülüyor, 11 Şubat 2025.

Google Haritalar, uygulamayı ABD'de kullananlar için Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirirken, Meksika'daki kullanıcılar için bu adı korudu.

Google yaptığı açıklamada, dünyanın diğer yerlerindeki kullanıcıların her iki etiketi de göreceğini belirtti. (Fotoğraf: Li Muzi/Xinhua)