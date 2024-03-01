Görele'de Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Görele'de Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi Ödülleri Verildi

Görele\'de Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi Ödülleri Verildi

Giresun'un Görele ilçesinde düzenlenen 'Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi' kapsamında 27 öğrenciye ödül verildi. Törende birinci olan öğrenciye bisiklet hediye edilirken, diğer dereceye giren öğrencilere çeşitli armağanlar verildi. Proje ile atıkların kaynağında ayrıştırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor.

01.03.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Giresun'un Görele ilçesinde "Bitkisel Atık Yağ Toplama Projesi" kapsamında atık yağ toplayan 27 öğrenciye ödül verildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, 58 litre bitkisel atık yağ toplayarak birinci olan Mehmet Gürel Ortaokulu öğrencisi Yağız Sevindik'e bisiklet hediye edildi.

Dereceye giren diğer öğrencilere ise paten, kaykay ile futbol ve basketbol topu gibi çeşitli armağanlar verildi.

Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, öğrencileri kutlayarak, "Yarışma ile atıkların kaynağında ayrıştırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakılması ve ekonomiye katma değer sağlanması hedefleniyor." dedi.

Çevre mühendisi Dilara Hekim ise yarışma kapsamında 843 litre atık yağ toplandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Giresun, Çevre, Güncel, Son Dakika

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