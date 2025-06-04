Görele\'de Çini Sergisi Açıldı

Görele'de çini kursunda ortaya çıkarılan ürünler sergilendi.

Halk Eğitim Müdürlüğü'nce açılan ve Kaymakam Hamit Genç'in eşi Şerife Genç'in öncülüğünde kamu kurumlarındaki yönetici eşlerinin katıldığı kursta işlenen ürünler, İlçe Halk Kütüphanesi'ndeki sergide görücüye çıktı.

Şerife Genç, burada yaptığı konuşmada, kurs ile geleneksel sanatlara ilginin artırılmasının yanı sıra sosyal dayanışmanın da sağlandığını belirtti.

Sergiye, Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Başsavcısı Ercüment Özdere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Zülfü Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.