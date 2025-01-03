Görele'de Öğrencilerden Sanat Dolu Duvarlar

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Görele ilçesinde üniversite öğrencileri duvarlara kemençe ve horon resimleri çizdi.

Görele Belediyesi ile Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler belirlenen bazı yerlere ilçenin kültürünü yansıtan eserler resmetti.

Belediye Başkanı Hasbi Dede, uygulamanın Kemençe Müzesinin karşısındaki duvara horon ekibi resminin çizilmesiyle başladığını söyledi.

Çalışmaya destek olup birçok noktayı sanatla buluşturacaklarını belirten Dede, böylece öğrencilerin de Görele'de kalıcı bir iz bırakacağını kaydetti.

Öğrencilerden Büşra Karagöz ise Görele'de farklı noktalara resim çizilmesi fikrini ilettikleri Başkan Dede'nin kendilerine destek sağladığını, bölgenin kültürünü yansıtan çizimler yapmaya devam edeceklerini belirtti.