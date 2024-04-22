Görele Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Turizm Haftası etkinliği düzenledi

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Görele Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü "Turizm Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Müdürlükte düzenlenen etkinlikte gösteriler sunuldu, otantik ürünler ve el sanatları sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kır, burada yaptığı konuşmada, Turizm Haftası'nı kutlayarak, etkinliğe katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Kaymakam Hamit Genç, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.