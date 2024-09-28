Görme Engelli Avukatlar\'dan Ankara Barosu\'na Protesto

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Ankara Barosu'nun "kitap tarama" faaliyetini sonlandırmasına görme engelli avukatlar tepki gösterdi.

Ankara Barosu önünde toplanan bir grup görme engelli avukat, hukuksal alanda yayınlanmış eserlere erişiminin sağlanması amacıyla 14 yıldır yürütülen kitap tarama faaliyetine son verilmesine dair kararı, slogan atarak ve düdük çalarak protesto etti.

Grup adına konuşan avukat Osman Sezer, yaklaşık 14 yıl önce görme engelli avukatların kütüphanedeki kaynaklardan yararlanması için kitap tarama cihazı alındığını ve bu hizmetten kesintisiz bir şekilde yararlandıklarını söyledi.

Kitap tarama faaliyetine makinenin bozulması gerekçesiyle son verildiği belirten Sezer, Baro Başkanının bütçe olmamasını ileri sürerek sorunu çözmediğini ifade etti.

Sezer, "Baro beni koruması gerekirken, haklarımı koruması gerekirken yayınevleriyle işbirliği yaparak maalesef haklarımızı yok etmiştir. 14 yıl süregelen bu uygulamayı bertaraf etmiştir. Bu bakımdan Ankara Barosu'nun bu tavrını kınıyor, kesinlikle mücadelemizin başlangıç olduğunu ve devam edeceğinin bilinmesini istiyorum." diye konuştu.