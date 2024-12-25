GÖZALTI SAYISI 2'YE ÇIKTI
Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet Y.'nin boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi S.K.'nin de karşılık vererek ateş ettiği belirlendi. S.K., olayda kullandığı suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Gözaltı Sayısı 2'ye Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?