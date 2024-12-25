Gözaltı Sayısı 2'ye Çıktı - Son Dakika
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Gözaltı Sayısı 2'ye Çıktı

Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi, olayda karşılık vererek ateş açtı. Ruhsatsız tabanca ile yakalanan S.K. gözaltına alındı.

25.12.2024 17:13
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GÖZALTI SAYISI 2'YE ÇIKTI

Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet Y.'nin boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi S.K.'nin de karşılık vererek ateş ettiği belirlendi. S.K., olayda kullandığı suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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