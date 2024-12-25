Gözaltı Sayısı 2'ye Çıktı

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GÖZALTI SAYISI 2'YE ÇIKTI

Olay sonrası gözaltına alınan Muhammet Y.'nin boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi S.K.'nin de karşılık vererek ateş ettiği belirlendi. S.K., olayda kullandığı suç aleti ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.