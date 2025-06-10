Graz'da Okul Saldırısı: 10 Ölü

VİYANA, 10 Haziran (Xinhua) -- Avusturya'nın Graz kentinde okul saldırısının yaşandığı yerde devriye gezen polis memurları, 10 Haziran 2025.

Salı günü yerel medyada çıkan haberlere göre Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerinin verdiği bilgilere göre olayda aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu onlarca kişi de ağır yaralandı. (Fotoğraf: Zhu Zhentao/Xinhua)