Graz'da Okula Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Graz'da Okula Silahlı Saldırı: 10 Ölü

10.06.2025 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın Graz kentinde bir liseye yapılan silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 12 yaralı var.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 10 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulunan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Polis, olayda saldırgan dahil 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırı nedeniyle Başbakan Christian Stocker, bütün programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının düzenlendiği Graz'a hareket etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 9 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.

Okul tahliye edildi

Graz kentinin bağlı olduğu Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve başka bir tehlikenin beklenmediği bildirildi.

Yaralıların hastanelere ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, bölgeye polis birliklerinin sevk edildiği, okulun boşaltıldığı ve herkesin toplanma noktasına götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Avusturya Cumhurbaşkanı ile Başbakanı'ndan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Bugün Graz'daki bir okulda yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarsmıştır." ifadelerine yer verdi.

Van der Bellen, Avusturya'nın yas tuttuğunu ve acı çeken herkesle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Başbakan Christian Stocker, saldırıyı tüm ülkeyi derinden sarsan "ulusal bir trajedi" diye nitelendirerek olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Stocker, tüm Avusturya'nın hissettiği acıyı tarif etmek için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirterek dayanışma mesajı verdi.

3 günlük yas ilan edildi

Saldırının yaşandığı Graz'a gelen Başbakan Stocker ve İçişleri Bakanı Karner, burada düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

Stocker, olayda saldırgan dahil 10 kişinin öldüğünü doğruladı.

Dayanışma içinde olmaları gerektiğinin altını çizen Stocker, saldırıdan dolayı 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Karner da saldırıda okulun eski öğrencisi olan saldırgan hariç 6'sı kız, 3'ü erkek 9 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Karner, bazılarının durumu ağır olmak üzere en az 12 yaralı olduğunu ifade etti.

Polis yetkilisi Gerald Ortner ise saldırıyı düzenledikten sonra okul tuvaletine giden saldırganın orada intihar ettiğini doğruladı.

Ortner, şüphelinin bir sabıka kaydının bulunmadığını, saldırıyı ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla yaptığını aktardı.

Şüphelinin 21 yaşında Graz kenti çevresinden bir Avusturyalı olduğunu dile getiren Ortner, olay hakkında soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Avusturya, Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Graz, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Graz'da Okula Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziosmanpaşa’da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu Gaziosmanpaşa'da gecekondunun bahçesinde halıya sarılı ceset bulundu
Elazığ’da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı Elazığ'da kadınların otobüste kavgası kameraya yansıdı
Kavga ettiği şahsa bacağından çıkardığı pala ile saldırdı Kavga ettiği şahsa bacağından çıkardığı pala ile saldırdı
Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist belli oldu Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist belli oldu
Şanlıurfa’da mahalleler arasında kavga 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da mahalleler arasında kavga! 9 kişi yaralandı
Montella’dan ilk 11’de ipucu: İlk kez oynayacaklar Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar
Trump’tan Los Angeles’taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz Trump'tan Los Angeles'taki protestoculara tehdit: Tükürürlerse vururuz
Fenerbahçe’de Maximin’in yeri çabuk doluyor İşte hedefteki o isim Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim
Eski Galatasaraylı Angelino’dan tarihi imza Yılda 22 milyon euro kazanacak Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
Antalya’da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı Antalya'da 40 metrelik falezlerden atlayan genç ağır yaralandı

18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
17:41
Radar uygulaması işe yaradı mı İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu
17:18
Ferdi Zeyrek’in cenazesini Özgür Özel defnetti
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti
17:16
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich’e yaptırım kararı
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı
14:48
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi
09:44
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
09:29
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
08:46
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
08:36
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
08:04
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak
İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
00:40
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
12 yaşındaki çocuk girdiği gölde boğuldu
00:09
Mersin’de iki araç kafa kafaya çarpıştı 7 kişi yaralandı
Mersin'de iki araç kafa kafaya çarpıştı! 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 19:30:10. #7.13#
SON DAKİKA: Graz'da Okula Silahlı Saldırı: 10 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.