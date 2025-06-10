Graz'da Okulda Silahlı Saldırı: 11 Ölü - Son Dakika
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Graz'da Okulda Silahlı Saldırı: 11 Ölü

10.06.2025 20:24
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Avusturya'nın Graz kentindeki okula düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan dahil 11 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Polis Sözcüsü Fritz Grundnig, Graz kentindeki Dreierschützengasse'de bulunan bir okulda silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Polis, olayda saldırgan dahil 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bazılarının durumu ağır olmak üzere en az 12 kişi yaralandı.

Saldırı nedeniyle Başbakan Christian Stocker, bütün programını iptal ederken İçişleri Bakanı Gerhard Karner saldırının düzenlendiği Graz'a hareket etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, ülke tarihinde bu düzeyde ilk defa yaşanan saldırıda, 10 kişiyi öldüren saldırganın okulun tuvaletinde intihar ettiği kaydedildi. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu ve mobbinge maruz kaldığı ileri sürüldü.

Okul tahliye edildi

Graz kentinin bağlı olduğu Steiermark eyaleti polisinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, durumun kontrol altına alındığı ve başka bir tehlikenin beklenmediği bildirildi.

Yaralıların hastanelere ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, bölgeye polis birliklerinin sevk edildiği, okulun boşaltıldığı ve herkesin toplanma noktasına götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Avusturya Cumhurbaşkanı ile Başbakanı'ndan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, X'ten yaptığı paylaşımda, "Bu dehşet kelimelerle ifade edilemez. Bugün Graz'daki bir okulda yaşananlar ülkemizin kalbini derinden sarsmıştır." ifadelerine yer verdi.

Van der Bellen, Avusturya'nın yas tuttuğunu ve acı çeken herkesle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Başbakan Christian Stocker, saldırıyı tüm ülkeyi derinden sarsan "ulusal bir trajedi" diye nitelendirerek olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Stocker, tüm Avusturya'nın hissettiği acıyı tarif etmek için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirterek dayanışma mesajı verdi.

3 günlük yas ilan edildi

Saldırının yaşandığı Graz'a gelen Başbakan Stocker ve İçişleri Bakanı Karner, burada düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

Dayanışma içinde olmaları gerektiğinin altını çizen Stocker, saldırıdan dolayı 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Polis yetkilisi Gerald Ortner ise saldırıyı düzenledikten sonra okul tuvaletine giden saldırganın orada intihar ettiğini doğruladı.

Ortner, şüphelinin bir sabıka kaydının bulunmadığını, saldırıyı ruhsatlı uzun namlulu bir silah ve bir tabancayla yaptığını aktardı.

Şüphelinin 21 yaşında Graz kenti çevresinden bir Avusturyalı olduğunu dile getiren Ortner, olay hakkında soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Graz'da Okulda Silahlı Saldırı: 11 Ölü - Son Dakika

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