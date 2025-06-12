Graz'daki Okul Saldırısı Planlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Graz'daki Okul Saldırısı Planlandı

12.06.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Graz'daki saldırganın olayı detaylı bir şekilde planladığı ve silah ruhsatı aldığı bildirildi.

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin, olayı en ince ayrıntısına kadar planladığı bildirildi.

Graz Cumhuriyet Başsavcılığından Savcı Arnulf Rumpold ve Steiermark Eyalet Suç Dairesi Emniyet Amiri Michael Lohnegger, 10 Haziran'da yapılan saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Rumpold, saldırının ardından kısa süre sonra failin evinde yapılan aramada, laptop ve USB bellek bulunduğunu, bunları da incelediklerini söyledi.

Ölüm nedenlerinin ve olayın diğer ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla tüm cesetlere otopsi yapıldığını aktaran Rumpold, Graz Savcılığının, ele geçirilen silahları, toplanan mermileri ve kurbanların kıyafetlerini incelemek üzere balistik uzman görevlendirdiğini ifade etti.

Emniyet Amiri Lohnegger de saldırganın 6. sınıfa kadar eğitim gördüğü eski okuluna 10 Haziran'da yerel saatle sabah 09.43'te girdiğini ve sırt çantasında av tüfeği, "Glock" marka tabanca ile mühimmat olduğunu söyledi.

Lohnegger, okulun tuvaletine gittikten sonra atış gözlüğü ve kulaklık takıp hazırlık yapan failin saat 09.57'de başlayan ve 7 dakika süren bir saldırı gerçekleştirdiğini anlattı.

21 yaşındaki saldırganın kilitli kapıları hedef alıp kırdığını ve içeriye rastgele ateş ettiğini belirten Lohnegger, failin daha sonra tuvalete giderek 10.07'de başına ateş ederek intihar ettiğini belirtti.

Polisin 10.06'da okula geldiğini ifade eden Lohnegger, saldırganın öldürdükleri arasındaki öğretmenin daha önce kendisinin dersine de girdiğini ancak saldırıda bu geçmişin nasıl rol oynadığının henüz bilinmediğini dile getirdi.

Evinde yapılan aramada failin, saldırıyı "en ince ayrıntısına kadar" planladığı el yazısıyla hazırladığı bir not bulunduğunu vurgulayan Lohnegger, ayrıca evde ele geçirilen boru tipi bombanın fonksiyonel olması için gerekli tüm malzemelere sahip olduğunu ancak işlevsiz haldeyken bulunduğunu aktardı.

Lohnegger, saldırganın silah satın alabilmek için gereken psikolojik testten olumlu yanıt aldığını, mart ayında silah ruhsatı edindiğini ve daha sonra da bu silahları satın aldığını bildirdi.

Failin son derece içine kapanık kişiliği olduğunu anlatan Lohnegger, saldırganın okul, öğretmen veya öğrencilerle kişisel problemi olduğuna dair bulguya rastlamadıklarını, dolayısıyla motivasyonunun hala araştırıldığını söyledi.

Silah teminine ilişkin düzenlemenin gözden geçirilmesi çağrısı

Avusturya'da 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının ardından yasal yollarla silah elde edilmesine ilişkin düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesine yönelik çağrılar yapılmaya başlandı.

Son yıllarda bireysel silahlanmanın artış gösterdiği ülkedeki mevcut düzenleme, psikolojik test ve silah kullanım becerisine sahip ve poliste kaydı bulunmayan kişilerin kısa süre içinde silah bulundurma belgesi edinmesine olanak sunuyor. Ayrıca, askerlik yapmış kişilerin de belgenin alınmasında önceliği bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından başlatılan yasal düzenlemenin değiştirilmesine ilişkin görüşe farklı siyasilerden de destek geldi.

Van der Bellen, bir kişinin uzun ve kısa namlulu silah satın alabilmesi ve bunlara uyumlu mühimmat alarak korkusuzca kullanabiliyor olmasının siyasetçiler tarafından iyi incelemesi gerektiğini vurguladı.

Graz Belediye Başkanı Elka Kahr, bireysel silahlanmanın yasaklanması gerektiği düşüncesinde olduğunu söyleyerek, "Bence silah bulundurma belgesi hızlı şekilde kaldırılmalıdır." dedi.

Komünist Parti'den Belediye Başkanı Kahr, silahları yalnız güvenlik güçlerinin kullanması gerektiğini belirterek, avcılık ve spor dışında silah bulundurulmasına izin verilmemesinin önemine işaret etti.

Yeşiller Partisi de yasadaki boşlukların giderilmesini istedi. Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Meri Disoski de psikolojik testlerin daha iyi yapılması gerektiğini, olası adayların tehlike arz edip etmediğinin tam olarak tespit edilmesinin altını çizdi.

Disoski, bireysel silahlanmanın yasaklanmasından yana olduğunu ancak mecliste bu yönde bir çoğunluğun bulunmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Avusturya, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Graz, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Graz'daki Okul Saldırısı Planlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
20:38
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü
Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:17:27. #7.13#
SON DAKİKA: Graz'daki Okul Saldırısı Planlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.