Graz'daki Okul Saldırısı Planlandı

Avusturya'nın Graz kentindeki bir liseye düzenlenen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin, olayı en ince ayrıntısına kadar planladığı bildirildi.

Graz Cumhuriyet Başsavcılığından Savcı Arnulf Rumpold ve Steiermark Eyalet Suç Dairesi Emniyet Amiri Michael Lohnegger, 10 Haziran'da yapılan saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Rumpold, saldırının ardından kısa süre sonra failin evinde yapılan aramada, laptop ve USB bellek bulunduğunu, bunları da incelediklerini söyledi.

Ölüm nedenlerinin ve olayın diğer ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla tüm cesetlere otopsi yapıldığını aktaran Rumpold, Graz Savcılığının, ele geçirilen silahları, toplanan mermileri ve kurbanların kıyafetlerini incelemek üzere balistik uzman görevlendirdiğini ifade etti.

Emniyet Amiri Lohnegger de saldırganın 6. sınıfa kadar eğitim gördüğü eski okuluna 10 Haziran'da yerel saatle sabah 09.43'te girdiğini ve sırt çantasında av tüfeği, "Glock" marka tabanca ile mühimmat olduğunu söyledi.

Lohnegger, okulun tuvaletine gittikten sonra atış gözlüğü ve kulaklık takıp hazırlık yapan failin saat 09.57'de başlayan ve 7 dakika süren bir saldırı gerçekleştirdiğini anlattı.

21 yaşındaki saldırganın kilitli kapıları hedef alıp kırdığını ve içeriye rastgele ateş ettiğini belirten Lohnegger, failin daha sonra tuvalete giderek 10.07'de başına ateş ederek intihar ettiğini belirtti.

Polisin 10.06'da okula geldiğini ifade eden Lohnegger, saldırganın öldürdükleri arasındaki öğretmenin daha önce kendisinin dersine de girdiğini ancak saldırıda bu geçmişin nasıl rol oynadığının henüz bilinmediğini dile getirdi.

Evinde yapılan aramada failin, saldırıyı "en ince ayrıntısına kadar" planladığı el yazısıyla hazırladığı bir not bulunduğunu vurgulayan Lohnegger, ayrıca evde ele geçirilen boru tipi bombanın fonksiyonel olması için gerekli tüm malzemelere sahip olduğunu ancak işlevsiz haldeyken bulunduğunu aktardı.

Lohnegger, saldırganın silah satın alabilmek için gereken psikolojik testten olumlu yanıt aldığını, mart ayında silah ruhsatı edindiğini ve daha sonra da bu silahları satın aldığını bildirdi.

Failin son derece içine kapanık kişiliği olduğunu anlatan Lohnegger, saldırganın okul, öğretmen veya öğrencilerle kişisel problemi olduğuna dair bulguya rastlamadıklarını, dolayısıyla motivasyonunun hala araştırıldığını söyledi.

Silah teminine ilişkin düzenlemenin gözden geçirilmesi çağrısı

Avusturya'da 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının ardından yasal yollarla silah elde edilmesine ilişkin düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesine yönelik çağrılar yapılmaya başlandı.

Son yıllarda bireysel silahlanmanın artış gösterdiği ülkedeki mevcut düzenleme, psikolojik test ve silah kullanım becerisine sahip ve poliste kaydı bulunmayan kişilerin kısa süre içinde silah bulundurma belgesi edinmesine olanak sunuyor. Ayrıca, askerlik yapmış kişilerin de belgenin alınmasında önceliği bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından başlatılan yasal düzenlemenin değiştirilmesine ilişkin görüşe farklı siyasilerden de destek geldi.

Van der Bellen, bir kişinin uzun ve kısa namlulu silah satın alabilmesi ve bunlara uyumlu mühimmat alarak korkusuzca kullanabiliyor olmasının siyasetçiler tarafından iyi incelemesi gerektiğini vurguladı.

Graz Belediye Başkanı Elka Kahr, bireysel silahlanmanın yasaklanması gerektiği düşüncesinde olduğunu söyleyerek, "Bence silah bulundurma belgesi hızlı şekilde kaldırılmalıdır." dedi.

Komünist Parti'den Belediye Başkanı Kahr, silahları yalnız güvenlik güçlerinin kullanması gerektiğini belirterek, avcılık ve spor dışında silah bulundurulmasına izin verilmemesinin önemine işaret etti.

Yeşiller Partisi de yasadaki boşlukların giderilmesini istedi. Yeşiller Partisi'nden Milletvekili Meri Disoski de psikolojik testlerin daha iyi yapılması gerektiğini, olası adayların tehlike arz edip etmediğinin tam olarak tespit edilmesinin altını çizdi.

Disoski, bireysel silahlanmanın yasaklanmasından yana olduğunu ancak mecliste bu yönde bir çoğunluğun bulunmadığını dile getirdi.