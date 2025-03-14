Grönland Liderlerinden Trump'a Sert Tepki

OSLO, 14 Mart (Xinhua) -- Grönland'ın siyasi liderleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre önce yaptığı Grönland'ın olası ilhakı konusundaki açıklamalarına sert tepki göstererek birlik olunması ve dış baskılara karşı güçlü şekilde karşı durulması gerektiğini vurguladı.

Trump, perşembe günü Oval Ofis'te Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bir toprak olan Grönland'ı ilhak etmesi gerektiğine inandığını söylemişti.

Rutte ise Trump'ın Grönland konusundaki niyetleri hakkında konuşmanın yetki alanına girmediğini belirterek NATO'nun konuya dahil olmasını istemediğini kaydetmişti.

Grönland'ın siyasi liderleri, Trump'ın açıklamalarına hızlı şekilde tepki gösterdi.

Demokraatit partisi başkanı ve Grönland'ın bir sonraki hükümetini kurma konusunda devam eden görüşmelerde önemli rol oynayan Jens-Frederik Nielsen, Trump'ın ifadelerini "uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Facebook hesabından paylaştığı mesajında Grönlandlılara dış baskılara karşı birlik olma çağrısı yapan Nielsen, "Trump'ın yaptığı açıklama uygunsuzdur ve bir kez daha bu tür durumlarda birlik içinde hareket etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Grönland'ın görevdeki başbakanı olan Mute Egede de Trump'ın ifadelerini sert dille eleştirerek Grönland'ın parti liderlerine acil şekilde bir araya gelme çağrısı yaptı. Egede sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir kez daha Amerikan başkanı, bizi ilhak etme fikrini ortaya atmıştır. Bunu hiçbir şekilde kabul etmem mümkün değil" dedi.