Guangdong'da Otobüs Yangını: 6 Ölü

GUANGZHOU, 12 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde çarşamba sabahı bir otobüsün alev alması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
Huaiji İlçe Halk Yönetimi'ne göre, Zhaoqing şehrinin Huaiji ilçesine bağlı Qiashui kasabasındaki 813. ilçe otoyolunda yerel saatle 09.40 sularında bir otobüs aniden alev aldı.
Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, durumlarının stabil olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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