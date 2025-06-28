Guangdong, Robot Endüstrisinde Öncü Olmaya Devam Ediyor

GUANGZHOU, 28 Haziran (Xinhua) -- Son yıllarda robot endüstrisini geliştirmek için çeşitli adımlar atan Çin'in güneyindeki Guangdong eyaleti, Guangzhou ve Shenzhen kentlerinde somut yapay zeka robotlarının uygulanması ve teşvik edilmesinde önemli ilerleme kaydetti.

Shenzhen'de eyalet çapında faaliyet gösterecek bir yapay zeka robot inovasyon merkezi kurulurken, Foshan, Dongguan ve Zhuhai gibi sanayi kentlerinin ise robot üretim merkezleri oluşturmak için imalat altyapılarını güçlendirmeleri teşvik edildi.

Guangdong Eyaleti Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Departmanı'nın verilerine göre, eyaletin 2024 yılındaki endüstriyel robot üretimi, geçen yıla göre yüzde 31,2 artışla 240.000 adedi aştı. Böylece Guangdong, üst üste beşinci yıl bu alanda ülke genelinde birinci sırada yer aldı.