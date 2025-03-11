Guatemala'da Fuego Yanardağı Patladı - Son Dakika
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Guatemala'da Fuego Yanardağı Patladı

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Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama sonrası 300 aile tahliye edildi, 30 bin kişi risk altında.

11.03.2025 04:34
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- Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi

GUATEMALA - Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi. En az 300 aile evlerinden tahliye edilirken, 30 bin kişinin tahliye riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak kabul edilen Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, pazar gece saatlerinde başlayan volkanik hareketlilik nedeniyle, riskli bölgelerde yaşayan 300 aile evlerinden tahliye edildi. Başkent Guatemala City'nin yaklaşık 50 kilometre güneybatısında meydana gelen patlamanın ardından fışkıran lavlar ve oluşan kül bulutu amatör kameralara yansırken, yetkililer 30 bin kişinin tahliye riski ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, tedbir amacıyla birçok okulun eğitime ara verdiği ve riskli yolların araç trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

215 kişi hayatını kaybetmişti

3 bin 763 metre yüksekliği sahip olan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak görülen Fuego Yanardağı'nda son olarak 2018 yılında büyük bir patlama meydana gelmişti. 215 kişinin hayatını kaybettiği kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Guatemala'da Fuego Yanardağı Patladı - Son Dakika

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