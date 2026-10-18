Guayaquil'de canlı yayınlanan ayinde devrilen ahşap haç rahibin ölümüne yol açtı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da canlı yayınlanan ayin sırasında üzerine büyük bir ahşap haç devrilen rahip yaşamını yitirdi.

Guayaquil kentindeki Nuestra Senora del Perpetuo Socorro Kilisesi'nde canlı yayımlanan ayin sırasında, ana sunağın arkasındaki ahşap haç henüz belirlenemeyen bir nedenle Rahip Patricio Alfredo Sanchez Molinari'nin üzerine devrildi.

Cemaat üyeleri rahibin yardımına koştu ancak ağır ahşap haçın altında kalan rahip kurtarılamadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ayin sırasında ana sunağın arkasında bulunan büyük ahşap haçın rahibin üzerine devrildiği yer alıyor.

Guayaquil Başpiskoposluğu, rahibin hayatını kaybettiğini doğrulayarak yaşanan acı olaydan derin üzüntü duyulduğunu açıkladı.

Onlarca kişinin katıldığı ve dijital platformlardan canlı yayımlanan Efkaristiya (Aşai Rabbani) ayini sırasında yaşanan olay, Katolik toplumunu yasa boğdu.