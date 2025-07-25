Güdül'de Sinema Akşamları Başlıyor

Güdül Belediyesince ilçede akşamları sinema etkinliği düzenlenecek.

Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, yaptığı açıklamada, vatandaşlarla Güdül Bey Konağı bahçesinde, yaz akşamlarının tadını birlikte çıkaracaklarını söyledi.

Tarihin içinde, tarihle iç içe yaşanılan konakta sinema keyfi etkinliğinin düzenleneceğini belirten Doğanay, "Tarihi konağın bahçesinde, tarihin gölgesinde vatandaş sandalyesini yada minderini alıp gelecek. Burada sevdiklerinizle ve ailenizle birlikte keyif dolu sinema akşamlarında buluşalım. Tüm hemşerilerimizi bu sinema keyfine davet ediyorum." dedi.

Doğanay, sinema etkinlinde, başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çeşitli filmlerin gösterime gireceğini bildirdi.