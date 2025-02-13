Gül Baba'nın Nezaketi - Son Dakika
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Gül Baba'nın Nezaketi

Gül Baba\'nın Nezaketi

78 yaşındaki Ekrem Özbek, Hamamönü'nde 20 yıldır çiçek ve boncuk dağıtarak mutluluk sağıyor.

13.02.2025 12:20
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Başkentin tarihi semti Hamamönü'nde yaklaşık 20 yıldır gönüllü çiçek ve boncuk dağıtan 78 yaşındaki Ekrem Özbek, maddi karşılık beklemeden verdiği çiçeklerle insanları mutlu etmeyi amaçlıyor.

Uzun yıllar Hamamönü'ndeki bir restoranda aşçı olarak çalışan ve emekli olan Özbek, çok sevdiği tarihi semti her gün ziyaret ediyor. Her sabah Hamamönü'ne geldiğinde ilk olarak yem alıp kuşları besleyen Özbek, ardından da çiçekçiden tedarik ettiği karanfil, gül ve boncukları dağıtıyor.

Bunu maddi karşılık beklemeksizin gönüllü olarak yapan Özbek, yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü gönüllü çiçek dağıtımı nedeniyle bölge esnafı ve vatandaşlarca "Gül Baba" olarak anılıyor.

Çiçek dağıtma serüvenini AA muhabirine anlatan 78 yaşındaki Özbek, "Gül Baba" ismini çok benimsediğini ve insanlara kendisini bu şekilde tanıttığını dile getirdi.

"Kuşların da duasını aldığıma inanıyorum"

İlk olarak sabahları kuşları beslediğini, ardından bölgede bulunan Tacettin Sultan Camii'nde dua edip buradaki mezarlıkları ziyaret ettiğini ve çiçekçiden aldığı çiçekleri sokak sokak gezerek insanlara dağıttığını söyleyen Özbek, "Kuşları beslerken de huzur buluyorum, onların da duasını aldığıma inanıyorum." dedi.

Özbek, insanları mutlu etmenin, onların sevincini, tebessümünü görmenin kendisini de mutlu ettiğini vurgulayarak, "Çiçek ve boncuk verdiğim insanların yüzlerindeki mutluluğu görünce duygulanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar sevinince ben de mutlu oluyorum"

Özbek, "Aslında 1965'ten beri burada aşçı olarak çalıştım. Daha sonra emekli oldum. Emeklilik sonrası da 20 yıldır burada insanları çiçek ve boncuk dağıtarak sevindiriyorum, insanlar sevinince ben de mutlu oluyorum. Onları mutlu etmek çok güzel bir his." diye konuştu.

Çiçek ve boncuk verdiği insanlardan para beklentisinin olmadığını ama destek amaçlı para verenleri de geri çevirmediğini anlatan Özbek, kendisini ziyaret etmeye gelen kişilerin de bulunduğunu söyledi.

Özbek, şöyle devam etti:

"Gönlümden gelerek yapıyorum. Çantam boncuk dolu, elimde çiçeklerim, insanlara güzel temennilerde bulunuyorum ve 'olacak inşallah' diyorum. Daha sonra insanlar, nişanlanıyorlar, evleniyorlar, mutlu oluyorlar ve gelip elimi öpüyorlar. 'Amca sağol boncukların işe yaradı, verdiğin güller işe yaradı' diyerek bana geldiklerinde, ben de çok memnun oluyorum. Bu çok güzel bir duygu. Çiçek ve boncukları insanlara hediye etme amaçlı uzatıyorum. Fakat bazen para isteyeceğimi düşünüp almayanlar da oluyor. Gül verince para isteyeceğimi düşünüyorlar."

Herkesi Hamamönü'ne davet eden Özbek, "Tüm halkımızı Hamamönü'ne davet ediyorum. Güzel bir gün geçirmelerini ve buradaki tarihi yerlerimizi görmelerini istiyorum. İnsanlar gelsinler, Hamamönü'nü ve Gül Baba'yı da görsünler." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gül Baba, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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