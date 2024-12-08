Güler-Austin Görüşmesi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 8 Aralık 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.