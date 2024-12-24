Güler ve Austin Görüştü

Güncel

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.