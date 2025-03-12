Güler ve Prens Halid İşbirliği Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'da resmi temaslara devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile görüştüğü bildirildi.