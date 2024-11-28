Güler ve Teo Chee Hean Görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Bakan Teo Chee Hean ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Bakan Teo Chee Hean ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
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