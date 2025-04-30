Gülnar Belediyesince alınan 5 yeni araç ile bakım ve onarımları tamamlanan 4 araç törenle hizmete girdi.
Belediye Başkanı Fatih Önge, araçların hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende, belediye çalışmalarının daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yerine getirileceğini söyledi.
Araçların hayırlı olmasını dileyen Önge, "Hep birlikte, Gülnar için daha nice güzel işler başaracağımıza inanıyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Gülnar Belediyesi Yeni Araçlarını Hizmete Aldı - Son Dakika
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