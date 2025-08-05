GÜM-TEK\'ten Eğitim Desteği

Gümüşhaneli Teknik Meslek Mensupları (GÜM-TEK) Derneği Başkanı Tuncay Akçay, derneğin faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı.

Akçay, tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki Zeki Kadirbeyoğlu Konağı'nda düzenlediği toplantıda, ortak akıl ve istişare kültürünün temel ilkeleri olduğunu söyledi.

Derneğin amacının Gümüşhane'ye hizmet etmek olduğunu vurgulayan Akçay, "Gençlerin ve kadınların karar alma mekanizmasında daha fazla yer aldığı, hızla değişen dünya şartlarına uyum sağlayabilen bir yapı oluşturmak istiyoruz." dedi.

GÜM-TEK Akademi'ye önem verdiklerini belirten Akçay, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 57 öğrenciye 456 bin lira eğitim desteği sağladıklarını kaydetti.