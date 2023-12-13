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Gümüşhacıköy'de Okul Çağı İşitme Tarama Programı Başladı - Son Dakika
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Gümüşhacıköy'de Okul Çağı İşitme Tarama Programı Başladı

Gümüşhacıköy'de Toplum Sağlığı Merkezi hemşireleri tarafından okullarda işitme tarama testi yapılıyor. İşitme kaybı tespit edilen öğrenciler uzman hekime sevk ediliyor.

Gümüşhacıköy\'de Okul Çağı İşitme Tarama Programı Başladı
13.12.2023 - 17:23,  Güncelleme: 17:29
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Gümüşhacıköy'de Okul Çağı İşitme Tarama Programı kapsamında, Toplum Sağlığı Merkezi hemşireleri tarafından ilçede bulunan okullarda işitme tarama testi yapılıyor.

Program kapsamında, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin işitme eşikleri, konuşmayı algılama becerileri ve işitme kayıplarının erken tespiti için odyometri testi uygulanıyor. Testi geçen öğrencilerde herhangi bir sorun tespit edilmezken, işitme kaybı tespit edilen öğrenciler ise uzman hekime sevk ediliyor.

Gümüşhacıköy Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Serhat Bayburt, işitme kaybının erken tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İşitme kaybı, çocukların sosyal ve akademik gelişimini olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, okul çağı işitme taraması programının önemine inanıyoruz. Bu program sayesinde, işitme kaybı olan çocuklar erken dönemde tespit edilerek, gerekli tedavileri alabiliyorlar." dedi.

İşitme tarama testlerinin, ilçedeki tüm ilkokullarda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gümüşhacıköy'de Okul Çağı İşitme Tarama Programı Başladı - Son Dakika
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