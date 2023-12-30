 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde 3 Boyutlu Renkli Ultrason Cihazı Hizmete Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde 3 Boyutlu Renkli Ultrason Cihazı Hizmete Alındı

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi, yeni 3 boyutlu renkli ultrason cihazını hizmete aldı. Hastane başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, cihazın gebelik takibi, jinekoloji, genital estetik ve laparoskopik cerrahi gibi alanlarda daha doğru ve ayrıntılı teşhis koymayı mümkün kılacağını belirtti. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Yunus Katırcı ise cihazın ilçe halkına önemli bir hizmet sunacağını ifade etti.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi\'nde 3 Boyutlu Renkli Ultrason Cihazı Hizmete Alındı
30.12.2023 - 12:29,
Abone Ol

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde 3 boyutlu renkli ultrason cihazı hizmete alındı.

Hastane başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, yaptığı açıklamada, ultrason cihazının hastanelerine kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sarıkulak, "Hastanemizde artık 3 boyutlu ve renkli ultrason hizmeti verilmeye başlandı. Bu cihaz sayesinde gebelik takibi ve doğum, jinekoloji, genital estetik ve laparoskopik cerrahi gibi alanlarda daha doğru ve ayrıntılı teşhis koymak mümkün olacak." dedi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Yunus Katırcı da yeni ultrason cihazının ilçe halkına önemli bir hizmet sunacağını dile getirerek, "Bu cihaz sayesinde hastalarımızı daha iyi değerlendirebilecek ve daha doğru teşhisler koyabileceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hastane, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde 3 Boyutlu Renkli Ultrason Cihazı Hizmete Alındı - Son Dakika


12:52
Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49
Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39
Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:39
İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:20
10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:49
Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti Dünyada 2023'te birçok ünlü isim hayatını kaybetti
11:45
Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü

Son Dakika
12:52 Yunan basınından Fatih Terim için çirkin manşet: Kuzu postunda kurt
12:49 Süper Kupa finaliyle ilgili suç teşkil eden paylaşımlara soruşturma
12:39 İstanbul'un en çok konuşulan ilçe belediye başkanı kim? Zirvenin sahibi AK Parti'den
12:39 Özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
12:20 10 soruda Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi
11:45 Hindistan'da hurdaya çıkan yolcu uçağının gövdesini taşıyan kamyon köprünün altına sıkıştı
11:27 Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
11:17 Suudi marka, Süper Kupa krizinin ardından Atatürk paylaşımı yapan Hande Erçel'le işbirliğini feshetti
11:19 Memur ve emekliye eşitleme formülü! Her iki gruba da yüzde 50 zam bekleniyor
11:09 Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 13:54:57. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'nde 3 Boyutlu Renkli Ultrason Cihazı Hizmete Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement