Gümüşhane'de Bahar Yürüyüşü Heyecanı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Bahar Yürüyüşü Heyecanı

03.06.2025 16:07
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Gümüşhane yaylalarında çiçeklerle dolu yürüyüş etkinliği, doğa severlerden büyük ilgi gördü.

Gümüşhane yaylalarında çiçek şöleni

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bahar mevsimiyle birlikte renk cümbüşüne dönen yüksek rakımlı yaylalar, oluşturduğu görsel şölenle her kesimin büyük ilgisini çekiyor.

Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle binbir renkli çiçeklerle bezenen yüksek rakımlı yaylalarda eşsiz manzarayı doyasıya yaşamak isteyen Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği üyesi 30 sporcu Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünün yaylalarında yürüyüş yaptı.

Binlerce yıllık kadim yayla kültürünün yaşatıldığı yaylaların yer aldığı Yücebelen köyünün etrafını yay gibi çizen parkurda her yıl olduğu gibi bu yıl da eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyüş yapan sporcular ilk olarak araçlarla Minarli Yaylasına ulaştı. Sporcular çiçek tarlasına dönüşen yayla ve çiçekle sarılı göletin etrafında bol bol fotoğraf çekti.

Daha sonra Büyük Yaylaya geçen sporcular Zigana dağlarından Sarıç dağına, Artabel Gölleri Tabiat Parkından Abdulmusa Zirvesine kadar birçok zirveyi görme fırsatı yakaladıktan sonra çiçeklerle bezenmiş ve doğayı bir halı gibi sarmış yeşillikler üzerinde, kuş sesleri eşliğinde yüksek çam ağaçlarının arasından Galimida Mezrasına ulaştı.

Kayalık alanlar ve orman içinden otantik yayla evlerinin bulunduğu ve sarı çiçeklerin adeta halı gibi serildiği Livade Yaylasına ulaşan sporcular burada bir süre dinlendikten sonra Büyük Silve Mahallesine ulaşarak 11 kilometrelik etkinliği tamamladı.

Birbirinden güzel manzaralar eşliğinde baharın tadını çıkan sporculardan psikolog Ömer Baha Turan, doğanın terapi olduğunu, stresi doğada attığını belirterek "Burada göre yaptığım süre boyunca yürüyüşlere katıldım dahil oldum. Bayağı ilginç yerler, doğa manzaraları gördük. Buraya geldiğimizde de sarı çiçekleriyle meşhurmuş. İlk servis aracına indiğimiz zaman karşılaştığımız manzara o oldu. Sonrasında dar yollardan patikalardan geçtik. Gayet eğlenceliydi, ilginçti. Herkese katılmasını öneririm. Gümüşhane'ye gelirseniz bir yürüyüş yapmadan gitmeyin derim" dedi.

Etkinliğe Kelkit ilçesinden katılan sporculardan İlknur Çoban da "Sarı çiçekleri görmeye geldik. O kadar güzeldi ki beklentimizin daha üstünde oldu. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarla yürümek, doğayı takip etmek, güzelliklerine şahit olmak o kadar keyifliydi ki. Herkesi bekliyorum yürüyüşlere. Çünkü gördükleri karşısında hayranlıkla bakıp kalacaklar, çok mutlu olacaklar. Buyursunlar gelsinler" ifadelerini kullandı.

Şiran ilçesinden gelen Mehmet Tombul da "Minarlı Yaylası'ndan başlayıp Büyük Yücebelen Yaylası daha sonra da Livade Yaylası'nda parkurumuzu bitireceğiz. Parkurda bizi çok güzel sarı çiçekler, ters laleler ve mor sümbüller karşıladı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Bahar Yürüyüşü Heyecanı - Son Dakika

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