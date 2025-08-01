Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın - Son Dakika
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Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın

01.08.2025 03:21
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Gümüşhane'deki butik otelde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kentin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerinde incelemede bulunan Vali Aydın Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince kullanılan butik uygulama otelinde meydana geldiğini söyledi.

Yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlı bir müdahalede bulunduğunu vurgulayan Vali Baruş, "Müdahale olana kadar 5 odada 9 misafirimiz var ve tahliye ediliyor. Burada çalışan 3 personel var. Yangın alarmının çalması ve personelin ihtiyatlı davranması sonucu tahliye yapılıyor. Çok şükür ciddi bir yaralanma ya da ölüm olayı yok." ifadelerini kullandı.

Baruş, ilk incelemede yangının otelin alt bölümündeki mutfak bölümünden başladığının tahmin edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk belirlemeye göre itfaiyemizin tespiti elektrik kontağından çıktığı yönünde. Araştırma devam ediyor, olayın meydana geliş nedeni çıkacak. Burada sevindirici nokta herhangi bir vatandaşımızın canına bir zarar gelmemiş olması. Resepsiyon ve mutfak bölümünde hasar oluyor. Burası beton üzerine ahşap giydirme bir otel. Ahşap olması nedeniyle hızlı müdahale edilmesi stratejik öneme sahip. İtfaiyemiz bunu başarmış. Bu yoğun müdahale sayesinde yangın kontrole alınmış durumda. Misafirlerimizi de tahsis ettiğimiz bir otelde ağırlayacağız. Bu tür olaylara karşı hızlı hareket etmek çok önemli."

Otelde konaklayan kişilerin yangın nedeniyle oluşan dumandan hafif şekilde etkilendiğini aktaran Baruş, "Hastaneye gidecek kadar önemli bir husus yok. Sadece çalışan personelimiz dumandan etkilenip hastaneye başvurdu ama sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yok." dedi.

Kaynak: AA

Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de Butik Otelde Yangın - Son Dakika

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