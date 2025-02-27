Gümüşhane'de Çığdan Sonra Yol Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Çığdan Sonra Yol Yeniden Açıldı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde çığ düşen köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

27.02.2025 19:31
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Gümüşhane'de çığ düşen köy yolu ulaşıma açıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yoğun kar yağışlarının ardından önceki gün gerçekleşen çığ nedeniyle kapanan Ekinciler-Yaylalı grup köy yolu Özel İdare ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yaylalı ve Ekinciler köylerine ulaşımı sağlayan yolda büyük bir gürültüyle çığ geldi. O anda yoldan kimsenin geçmemesi nedeniyle bir facianın yaşanmadığı olayda dar bir vadide karşı yamaçtan gelen çığ, yola paralel olan dere yatağını doldurduktan sonra yola kadar çıktı. Dere yatağıyla yol arasındaki 10 metrelik mesafeyi doldurduktan sonra yolda da yaklaşık 10 metre yüksekliğinde örtü bırakan çığ kütlesi için İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 30 metre boyunca yolu tamamen ulaşıma kapatan çığ kütleleri bir günlük çalışmanın ardından kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

(UA-RE-ÖS-Y)

Kaynak: İHA

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