Gümüşhane\'de dronla çekilen görüntülerde ayı kaydedildi

Gümüşhane'de dağlık alandaki ayının görüntüleri dronla kaydedildi.
Merkeze bağlı Düğünyazı köyünde dronla çekim yapan Muhammet Tutar, kayalık alandaki ayıyı fark etti.
Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan Tutar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Kırsalda yaklaşık iki hafta önce çekim yaparken ayıyı görüntülediğini belirten Tutar, baharın gelmesiyle doğada birçok yabani hayvanın rahatlıkla görülebileceğini söyledi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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