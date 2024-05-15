Gümüşhane'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Gümüşhane\'de Engelliler Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Gümüşhane'de Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin hazırladığı serginin açılışıyla başladı. Etkinlikte halk oyunları, Hacivat-Karagöz oyunu, şiir dinletisi gibi gösteriler sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, etkinlikte emeği geçen öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek, özel eğitim meslek okullarında çocukların hayata güzel bir şekilde hazırlanması için gayret içerisinde olduklarını belirtti. Etkinliğe öğretmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

15.05.2024 14:55
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Gümüşhane'de Engelliler Haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Özel Eğitim Meslek Okulunca düzenlenen etkinlik, özel öğrencilerin hazırladıkları serginin açılışıyla başladı.

Özel öğrenciler tarafından halk oyunları, Hacivat-Karagöz oyunu, şiir dinletisi ve çeşitli gösterilen sunulan etkinlikte, öğretmen Onur Çakır günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, yaptığı konuşmada, etkinlikte emeği geçen öğretmenler ile öğrencilere teşekkür ederek, "Tüm eğitim kurumlarımızda olduğu gibi özel eğitim meslek okullarında çocuklarımızı güzel bir şekilde hayata hazırlamak için gayret içerisindeyiz." dedi.

Etkinliğe, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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