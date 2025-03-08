Gümüşhane'de Ev Yangını

Gümüşhane'de bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Mescitli köyü Camii Önü Mahallesi'nde Ayten Yiğit'e ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.