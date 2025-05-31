Gümüşhane\'de Heyelan Ulaşımı Etkiledi

Gümüşhane'de, Kürtün- Torul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Kürtün ilçesinin Özkürtün beldesine bağlı Aşağı Uluköy Mahallesi mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle Kürtün-Torul kara yolu ulaşıma kapandı.
Yol, Özel İdare ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı temizliğin ardından ulaşıma açıldı.
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