Gümüşhane\'de HTŞ/FEC/ENC terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı ve büyük miktarda para ve altın ele geçirildi

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GÜMÜŞHANE'de silahlı terör örgütü 'HTŞ/FEC/ENC'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 66 bin 200 TL, 31 bin 10 Euro, 300 dolar ile 11 çeyrek altının da ele geçirildiği operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'HTŞ/FEC/ENC' silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 şüphelinin ikametine eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında, şüpheliler M.Ş., A.G., F.K., E.T., A.E. ve V.K. gözaltına alındı. Ekiplerin aramalarında ise çok sayıda dijital materyal, çeşitli mahkemelerce toplatma kararı bulunan çok sayıda kitap ile 66 bin 200 TL, 31 bin 10 Euro, 300 dolar, 11 çeyrek altın ve 1 gram altın ele geçirildi. Şüpheliler tamamlanan sorguları sonrası adliyeye sevk edilirken, operasyon anları da polis kamerasına yansıdı.