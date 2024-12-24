Gümüşhane'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada, 60 bin boş makaron ele geçirildi. M.K'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gümüşhane'de Kaçakçılıkla Mücadele - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?