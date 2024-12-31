Gümüşhane'de Uyuşturucu Operasyonu

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Çalık köyünde S.K'nin ev ve eklentilerinde dedektör köpekler ile arama yapıldı.
Aramada, 15,2 gram sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli araçlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
S.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Gümüşhane Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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