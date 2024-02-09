Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 tutuklama

Gümüşhane\'de uyuşturucu ticareti operasyonu: 2 tutuklama

Gümüşhane'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 32 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden M.Ç. serbest bırakılırken, T.Y. ve K.B. tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

09.02.2024 20:25
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Gümüşhane'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4 farklı adrese gerçekleştirilen operasyonda 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda şüpheliler M.Ç, M.T, T.Y. ve K.B. gözaltına alındı.

Zanlılardan M.Ç. emniyetteki ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve K.B. tutuklandı, M.T. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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