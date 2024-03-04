Gümüşhane'de Yaban Keçileri ve Ayılar Görüntülendi

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Yaban keçileri ve ayılar böyle görüntülendi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar, aynı yerde kış uykusundan yeni uyanan ayıları ve yaban keçilerini görüntüledi.

Daha önce yaban hayatıyla ilgili birçok video çeken 47 yaşındaki Tutar, son olarak Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen yaban keçilerini ve yakınlarında kış uykusundan uyanan boz ayıyı görüntülemeyi başardı.

Vahşi yaşam ve doğaya dair çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya üzerinden paylaşan doğa fotoğrafçısı Muhammet Tutar, gittiği bölgede gördüğü büyük boz ayının da kendilerini fark ederek ine girdiğini fakat akşam saatlerinde onu da görüntülemeyi başardıklarını söyledi.

Ayıların bu yıl kış mevsimi hafif geçtiği için erken uyandıklarını ifade eden Tutar, normal şartlarda Mart ayı sonuna kadar inlerinde kalması gereken ayıların sıcak hava ve kar kalınlığının az olması nedeniyle erken uyandıklarını söyledi.