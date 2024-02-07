Gündoğumunda oluşan bulut denizinin çeşitli görüntüleri - Son Dakika
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Gündoğumunda oluşan bulut denizinin çeşitli görüntüleri

Gündoğumunda oluşan bulut denizinin çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Daweishan Dağı'nda gündoğumu sırasında pembe bir bulut denizi oluştu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor.

07.02.2024 13:40
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Gündoğumunda oluşan bulut denizinin çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Daweishan Dağı'nda gündoğumu sırasında pembe bir bulut denizi oluştu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

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