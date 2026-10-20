Güner, YENİ Parti Çankaya ön seçiminde Ercan Başal\'a karşı olduğu iddiasını yalanladı

(ANKARA) - Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı için yapılan ön seçime ilişkin, "Yapılan ön seçimde İlçe Başkanı seçilen Ercan Başal'a karşı olduğum iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan seçimlerde hiç kimseye 'Şunu değil, bunu destekleyin' şeklinde telkinde dahi bulunmadım" dedi.

Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in sosyal medya hesabından, YENİ Parti Çankaya İlçe Başkanlığı için yapılan ön seçim sonuçlarına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapıldı.

Güner, "Hafta sonu gerçekleştirilen ön seçimde, üyelerimizin desteğini kazanarak güven tazeleyen Yeni Parti Ankara İl Başkanımız İbrahim Karaca'yı kutluyor, görevinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle, son günlerde YENİ Parti Çankaya İlçe Kongre süreci ile ilgili yürütülen tartışmalar ve adımın bu konuyla ilgili gündeme getirilmesi sebebiyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan ön seçimde, İlçe Başkanı seçilen Ercan Başal'a karşı olduğum iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan seçimlerde hiç kimseye 'Şunu değil, bunu destekleyin' şeklinde telkinde dahi bulunmadım. Her iki adayı destekleyenler arasında sevdiğim insanlar olduğu gibi, iki aday da sevdiğim, değer verdiğim emektar partililerimizdi" ifadelerini kullandı.

"HER KOŞULDA KENDİLERİNİ DESTEKLEDİĞİMİ BELİRTTİM"

Ayrıca, seçimden sonra İlçe Başkanının yönetimine de karışmadığını belirten Hüseyin Can Güner, şunları kaydetti:

"Ancak kendisinin ziyaretime gelen partililerimiz aracılığıyla önerilerim olup olmadığını sorması üzerine, çeşitli önerilerde bulundum. Bunları kendisinin değerlendirip en uygun listeyi yine kendisinin yapacağını ve benim her koşulda kendilerini desteklediğimi de belirttim. Kendisi de bu önerilerin önemli bir bölümüne listesinde yer verdi. Dolayısıyla önerdiğim isimleri listesine almadığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bazı milletvekilleri ve parti yöneticilerinin kendisine yönetim kurulu konusunda önerilerde bulunduğu ve bunların gerçekleşmemesi üzerine konuyu Genel Başkanımıza kadar taşıdığı anlaşılmaktadır.

"KONUNUN GENEL BAŞKANIMIZA TAŞINMASINI YANLIŞ BULMAKTAYIM"

Bu kişilerin davranışlarını yanlış bulduğum gibi, konunun Genel Başkanımıza taşınmasını ve yönetim kurulunda değişikliğe gidilmesini de ve hatta bunun, benim adım kullanılarak yapılmasını ve kamuoyunda böyle bir algıya sebebiyet verilmesini de yanlış bulmaktayım. Seçilen İlçe Başkanımız, değerli bir partilimiz ve yol arkadaşımızdır. Yönetim kurulunu da kendi çalışma anlayışına göre oluşturmalıdır. Milletvekilleri, parti yöneticileri de öneride bulunabilmekle beraber sonucuna razı olmalıdır. Demokrasinin gereği budur."