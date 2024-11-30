Güngören\'de Çöken Binada İtfaiye Eri Yaralandı

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Güngören'de çöken binada süren arama çalışmalar sırasında görevli itfaiye erinin üzerine molozlar düştü. Bu sırada yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güngören Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından, göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarılırken, diğer işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyordu. Göçük altında kalan Zekeriya Yılmaz'a ulaşmak için çalışmalara devam eden itfaiye erinin üzerine molozlar düştü. İtfaiye eri düşen molozlar nedeniyle yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin enkazdaki işçiye ulaşmak için çalışmaları sürüyor.